A partire dal prossimo anno, più precisamente dalla stagione primaverile 2024, chi vorrà visitare la suggestiva città didovrà pagare un. La sperimentazione del ticket d’accesso è pensata per tutti iin questi giorni la giunta comunale ha dato il via libera al testo finale della delibera, che istituisce il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo d’accesso, con o senza vettore, alla città antica del comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”.Ora il provvedimento approderà in consiglio comunale per l’approvazione il prossimo 12 settembre. Il comune fa sapere che, la delibera, è finalizzata a fissare le linee guida per l’introduzione di un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici, con la definizione di alcuni principi generali, i quali comprendonoL’obiettivo è quello diin alcuni periodi, per evitare che la città venga in qualche modo soffocata diventando invivibile per ospiti e residenti.La sperimentazione sarà di circa 30 giornate, che verranno stabilite nelle prossime settimane. La tassa in questione dovrà essere sborsata da, che acceda alla città antica del Comune di Venezia, salvo che non rientri nelle categorie di esclusioni ed esenzioni. In linea generale, il tutto si concentrerà sui. L’ingresso in città invece resterà gratuito per i residenti, i lavoratori, gli studenti di scuole e università con sede nella città antica o nelle isole minori, i soggetti e i componenti dei nuclei famigliari di chi risulta aver pagato l’Imu nel comune di Venezia.