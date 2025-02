Venezia, arriva la decisione finale su Ben Yedder: l'ex Monaco non sarà tesserato

Ilha deciso di non tesserare, attaccante francese 34enne al momento svincolato. Il club lagunare ha sciolto le riserve sul possibile ingaggio dell’ex calciatore di. Wissam Ben Yedder era in tribuna al Penzo domenica scorsa, in occasione della sfida persa per 1-0 dalla squadra di Eusebio Di Francesco contro la Roma.Secondo quanto riferisce Sky Sport, la scelta del Venezia sarebbe stata influenzata, soprattutto, dallelegate al calciatore ex Monaco, con il passato di Ben Yedder che avebbe avuto un peso importante sulla decisione finale.Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato di Wissam Ben Yedder dopo la sfida contro la Roma: “È un giocatore che la società sta valutando, valuteremo. È un giocatore che non è del Venezia, sono 7 mesi che non gioca, dobbiamo valutare con attenzione questo aspetto”.Dopo aver chiuso il colpodallo Slavia Praga nell’ultimo giorno di calciomercato, il Venezia ha completato nei giorni scorso il tesseramento di Condinho Dos Santos Ntemo, talentuoso attaccante classe 2008 prelevato dal club belga dell'Union SG.