Emmanuel Besea, centrocampista del Venezia ma di proprietà del Frosinone, commenta così gli elogi di Joe Tacopina: "Ringrazio il presidente per il suo apprezzamento. ono molto contento del mio inserimento e spero di restare al centro del progetto di squadra continuando a meritarmi considerazione e fiducia da mister Zenga. A centrocampo siamo in tanti, ogni allenamento è una battaglia per giocare titolari, d’altra parte è normale che l’allenatore punti su chi va più forte... Penso che questo Venezia sia una grandissima squadra".