Non può nulla su Orsolini, attento sul resto. Sbaglia troppi rinvii con i piedi.Troppo alterno, fatica contro le sgasate di Cambiaghi.Sfiora il gol nel primo tempo, annulla Dallinga: il migliore dietro.Usa meno il fisico di altre volte, non sfigura contro l'attacco rossoblù.L’errore al 31’ a tu per tu con Skorupski pesa tantissimo nell’economia della gara, all’interno di una prova tutto sommato vivace.Moto continuo, rompe e riparte e mette in grande difficoltà il centrocampo del Bologna.

Non è facile sostituire l’ultimo Nicolussi Caviglia: ci prova, non fa neanche male ma il piattone destro mandato a lato nella ripresa grida vendetta. (dal 44’ stTanto movimento, poco costrutto in mediana (dal 21’ stSpende un giallo, lavora di fisico)E’ lontano da Orsolini sul gran gol del numero 7 rossoblù, una sbavatura che si paga. Prima e dopo, una prova tutto sommato efficace (dal 21’ stCi mette corsa e buona volontà, prova a spingere a sinistra)Palloni persi in serie, non riesce mai ad accendersi (dal 21’ stEntra bene, ma sbaglia a tu per tu con Skorupski il possibile 1-1)

Prova incommentabile: non combina nulla, non gli riesce nulla. In campo almeno mezz’ora di troppo (dal 28’ stProva a guidare l’assalto finale)Sconfitta pesante, anche perché non meritata: Radu rispetto ad altre gare non deve salvare gran che, ma paga il gran gol di Orsolini e i pochissimi gol che ha nei piedi la sua squadra. Ma Fila viene cambiato troppo tardi.La firma sul successo rossoblù è anche sua con due parate uno contro uno: di piede su Zerbin nel primo tempo, sullo 0-0, e poi su Yeboah nella ripresa. Decisivo, come spesso accade quest’anno.

Rischia nel primo tempo con un fallo di mano pur essendo già ammonito, ma si gestisce bene. Una su svirgolata, però, concede un’occasione a Yeboah (dal 29’ stHa gioco molto facile contro Fila, qualche difficoltà nel finale ma se la cava.Altra prova sicura: se la deve cavare spesso con il fisico, gestisce bene l’assalto dei lagunari.Qualche difficoltà quando Zerbin aziona il turbo, ma gli prende le misure e nel complesso soffre poco, pur spingendo meno del solito.Aveva avuto l’influenza in nazionale e si vede: sotto ritmo rispetto al solito, meno efficace. (dal 29’ st

Duello rusticano con Kike Perez: regge l’urto e porta il suo mattoncino.Pericoloso con due conclusioni sporche nel primo tempo, è pulitissima quella che decide la gara a inizio ripresa: piatto sinistro al volo da sigla tv e nuovo toc toc alla telecamera. Spalletti, c’è (ancora) posta per te. (dal 37’ stPrimo tempo di grandi difficoltà, meglio nella ripresa in cui si mette più a usare lo spadone che il fioretto adeguandosi alla partita sporca.Fa ammonire Zerbin, riesce a rendersi pericoloso a sinistra. Poi il cross che aziona la volée vincente di Orsolini è al bacio (dal 21’ stEntra e prova a dare fiato al Bologna in ripartenza)

Tiraccio sbilenco al 15’, perde tanti contrasti e diversi palloni. Tiene vivo quello del gol, ma non basta (dal 37’ stQuinta vittoria in fila, il suo Bologna viaggia come un treno, rinforza il quarto posto e sta vincendo anche partite sporche come questa: se arrivano tre punti anche quando è meno brillante, sono guai per tutte là davanti.