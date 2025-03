Getty Images

Il Bologna non vuole fermare la sua corsa verso la Champions e, in casa del Venezia, cerca la quinta vittoria consecutiva. I rossoblù, che hanno superato la Juventus nello scorso turno e sono quarti, sono senza dubbio tra le squadre più in forma del campionato. Nell'anticipo delle 15 del sabato di questa 30^ giornata, però, avranno di fronte i ragazzi di Di Francesco, impegnati nella corsa per non retrocedere e reduci da 4 pareggi di fila. Italiano non avrà Castro, il Venezia dovrebbe puntare sul duo Oristanio-Fila.

TABELLINO

VENEZIA-BOLOGNA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VENEZIA (3-5-2): Radu; Shingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Perez, Dumbia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila. All:: Eusebio Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI:

ESPULSI: