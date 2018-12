Venezia-Carpi 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 20' Suagher (C), 61' rig. Litteri (V)



Venezia: (4-3-1-2): Vicario; Garofalo, Modolo, Domizzi, Bruscagin; Zennaro (84' Marsura), Segre, Bentivoglio; Pinato (46' Schiavone); Vrioni, Di Mariano (46' Litteri). All. Zenga.



Carpi: (4-4-1-1): Colombi; Frascatore, Buongiorno, Poli, Pachonik; Wilmots (80' Mbaye), Suagher, Sabbione (85' Saric), Jelenic; Machach (72' Arrighini); Mokulu. All. Castori.



Arbitro: Baroni di Firenze



Ammoniti: 4' Domizzi (V), 24' Wilmots (C), 40' Sabbione (C), 60' Jelenic (C)