Venezia celebra Modolo: ritirata la maglia numero 13, la cerimonia prima della gara col Monza

AFP via Getty Images

, calcio d'inizio sabato 12 aprile 2025 alle 15 sarà una gara particolare per il club veneto che vivrà un momento storico e carico di emozione. Verrà infatti ritirata la maglia numero 13, indossata con orgoglio da Marco Modolo, il quale oggi fa parte dello staff tecnico del club.dato che è cresciuto nel settore giovanile arancioneroverde e ha dimostrato, fin dal primo giorno, un amore incondizionato per questi colori e una dedizione che lo hanno portato a disputare, di fatto è un simbolo unico di questo club.

I numeri però non bastano a raccontare ciò che ha significato per la squadra e per i tifosi.nel guidare il Venezia FC in un viaggio straordinario dalla Serie D alla Serie A, con quattro promozioni, di cui due storiche salite dalla Serie B alla massima serie, e la vittoria della Coppa Italia di Lega Pro. InMarco è stato il punto di riferimento, incarnando i valori del club con orgoglio e passione. Oggi prosegue il suo cammino come membro dello staff tecnico, continuando a mettere la sua esperienza e il suo carisma al servizio della squadra.

Prima del calcio d’inizio di Venezia-Monza, lo stadio “Penzo” ospiterà una cerimonia per celebrare Marco. La maglia numero 13 non sarà mai più indossata, ma vivrà per sempre nella storia del club e nella memoria dei tifosi.