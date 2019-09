Venezia-Chievo Verona 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 44' Giaccherini, 64' Djordjevic



Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini (70' Di Mariano), Fiordilino, Maleh (79' Lollo); Aramu; Montalto (70' Capello), Bocalon. All. Dionisi.



Chievo Verona (4-2-3-1): Semper; Brivio, Dickmann, Cesar, Obi; Esposito (46' Garritano), Segre; Djordjevic (91' Rodriguez), Giaccherini (57' Vignato), Vaisanen; Meggiorini. All. Marcolini.



Arbitro: Riccardo Ros



Ammoniti: 12' Esposito (C), 50' Garritano (C), 63' Maleh (V), 69' Zuculini (V), 90' Obi (C)



Espulsi: 6' Aramu (V)