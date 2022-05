Il ds del Venezia retrocesso oggi Mattia Collauto ha parlato a Dazn:



"Prendiamoci qualche giorno per smaltire la delusione. Torniamo nella categoria che l'anno scorso abbiamo vinto meritatamente, il campionato di Serie A è di livello assoluto, abbiamo battagliato. Ce la siamo giocata, ma abbiamo avuto un passaggio a vuoto molto lungo che ci ha condannati. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita di serietà e dignità. Le ragioni le andremo ad analizzare nei prossimi giorni".



IL CAMBIO IN PANCHINA? - "Non sapremo mai se facendolo prima ci saremmo salvati. Nella prima parte di stagione avevamo stupito tutti, poi si è inceppato qualcosa. Le sconfitte ci hanno tolto sicurezze, ma sono convinto che questa squadra abbia dei valori e che si parta da una base importante"