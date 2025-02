Venezia, comunicato della proprietà: "Non volevamo cedere Pohjanpalo. Più forti dopo il mercato"

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale il gruppo proprietario delha espresso le proprie considerazioni sull'ultimo mercato di gennaio e sugli obiettivi del club: "Sappiamo che questa stagione è stata difficile e condividiamo la vostra delusione e frustrazione. Il nostro amore per questa squadra è profondo, proprio come il vostro.Il nostro obiettivo rimane chiaro: essere un club di alto livello in Serie A, e crediamo che le azioni intraprese da Filippo Antonelli e Cristian Molinaro nell'ultimo mese ci abbiano messo in una posizione migliore per raggiungere questo traguardo, sia in questa stagione che in futuro.

Abbiamo portato in squadra giocatori talentuosi come Conde, Zerbin, Candé, Marcandalli e Perez per rafforzare la nostra prima squadra e garantire la profondità che il nostro staff tecnico riteneva prioritaria. Con una rosa di oltre 30 giocatori, era necessario fare spazio a questi nuovi innesti cedendo alcuni giocatori.Un giocatore che non ci aspettavamo di cedere era Joel Pohjanpalo. Come club, abbiamo una grande considerazione per tutto ciò che ha fatto per il Venezia FC, dentro e fuori dal campo. Non avevamo intenzione di venderlo, né lo abbiamo offerto ad altri club. Tuttavia, in modo del tutto inaspettato, Joel ha ricevuto un'offerta molto importante da parte del Palermo, per lui molto difficile da rifiutare.

La sua partenza ha creato l’opportunità per Antonelli di acquistare sia Daniel Fila che Mirko Marić, due attaccanti che si integrano bene con il nostro metodo di gioco.Attualmente siamo al 19° posto, ma questi cambiamenti, insieme ad altri apportati a gennaio, ci offrono la possibilità di garantire la nostra permanenza in Serie A e di posizionare il club per un futuro solido e duraturo.Abbiamo anche ricevuto la brutta notizia che Filip Stankovic sarà indisponibile per un lungo periodo. È una perdita importante, ma crediamo che l’arrivo di Ionuț Radu, in coppia con Jesse Joronen, possa aiutare la squadra fino al ritorno di Filip.

La finestra di mercato di gennaio è sempre complessa, ma questi sforzi sono stati fatti per dare alla squadra la migliore opportunità di raggiungere i propri obiettivi in questa stagione e oltre.Siamo immensamente orgogliosi dei nostri allenatori e giocatori. Questa squadra ha dimostrato di poter competere in ogni partita. Se questo spirito combattivo continuerà, e con il supporto dei tifosi del Venezia FC al nostro fianco, crediamo che arriveranno risultati positivi.Forza Venezia!".