Venezia, comunicato della proprietà: sostegno a Di Francesco

Getty Images

Il Comitato Operativo (OpCo) del Gruppo di Proprietà del Venezia FC ribadisce con fermezza il proprio impegno costante a garantire la crescita a lungo termine, il successo sportivo e la stabilità finanziaria della società. L'OpCo. La proprietà rimane pienamente impegnata nella costruzione di una società competitiva che si affermi nella massima serie, seguendo un approccio sostenibile che evidenzi la stabilità finanziaria.

Come già noto, il Venezia FC S.p.A. è controllato da un consorzio di investitori, nessuno dei quali detiene più del 15% delle quote. Il Gruppo Proprietario è rappresentato dal Comitato Operativo che governa collettivamente la società in collaborazione con il team di gestione esecutiva di Venezia. I membri dell'OpCo hanno competenze in ambito sportivo, commerciale, infrastrutturale e finanziario che rafforzano il processo decisionale e la pianificazione strategica. Gli sforzi coordinati dei membri dell'OpCo sono una fonte di forza e stabilità per il club.

L'OpCo ritiene che un forte team di gestione esecutiva a Venezia sia fondamentale per il successo della squadra e si impegna a sviluppare ulteriormente il team dirigenziale del Venezia FC nel breve termine. L'approccio di Filippo Antonelli al progetto sportivo dimostra l'impatto di un leader forte con una visione chiara, e ha il pieno sostegno dell'OpCo.Lo sviluppo del centro di allenamento di Ca' Venezia è una testimonianza dell'ambiziosa strategia di crescita e della visione a lungo termine del club. Guardando avanti, il Venezia FC è in grado di sfruttare opportunità significative, generando risorse per ulteriori reinvestimenti per il futuro della società.

Il Comitato Operativo del Venezia FC riconosce le sfide e le difficoltà legate alla situazione attuale, ma rimane ottimista e ambizioso riguardo alle opportunità di crescita all'orizzonte. Tutti al Venezia FC faranno del loro meglio per ottenere risultati positivi nelle restanti partite di questa stagione, pianificando al contempo il progetto a lungo termine.Il sostegno e la passione dei tifosi rimangono una forza trainante fondamentale per il cammino del club, ispirando la continua determinazione a costruire un Venezia FC che rappresenti veramente la storia e l'identità di Venezia e dei suoi appassionati sostenitori.