Serse Cosmi, nuovo allenatore del Venezia, parla a Radio Deejay: "Obiettivo salvezza e non sarà facile perché in bassa classifica, in Serie B, negli ultimi periodi si stanno muovendo bene. Anche le squadre che sono un po' più attardate adesso stanno facendo punti. Di Francesco? E' stata una situazione che s'è trascinata nel tempo. La sensazione da fuori era quella di un qualcosa che si stava lentamente sgretolando e non ci sono mai state delle situazioni per ripartire tutti insieme. Si è sempre aspettato l'epilogo. Nel momento in cui non c'erano più obiettivi veri è stato determinato quest'esonero"