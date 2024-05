Getty Images

Venezia-Cremonese: chi va in Serie A in caso di pareggio

un' ora fa



Venezia-Cremonese (domenica 2 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:30) è la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Allo Stadio Penzo si riparte dallo 0-0 dell'andata giocata giovedì sera allo Zini di Cremona. I padroni di casa allenati da Paolo Vanoli (già prenotato dal Torino per il dopo Juric) vantano il miglior attacco del campionato contro la miglior difesa del torneo della squadra allenata da Giovanni Stroppa.



IL REGOLAMENTO - In caso di parità anche nella gara di ritorno, per regolamento viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare (senza tempi supplementari e calci di rigore), quindi il Venezia che gioca in casa con due risultati a disposizione su tre. Invece la Cremonese è costretta a vincere in trasferta. Chi passa raggiunge Parma e Como, neo-promosse in Serie A.