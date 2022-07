Il presidente del Venezia Duncan Niederauer è intervenuto in conferenza stampa per parlare di mercato e del futuro di Michael Cuisance: "Si è presentato in ottime condizioni, ha chiesto di lasciare Rogla con qualche giorno di anticipo perché ha avuto problemi con la moglie e un bambino piccolo. Non riuscivano a vedersi e gli abbiamo concesso di allenarsi in Francia. Ci sono squadre italiane, francesi e spagnole interessate e credo che in pochi giorni avremo una soluzione. Non abbiamo ricevuto alcuna offerta del Torino per Michael, tantomeno di 6 milioni di euro",