Venezia, Di Francesco: "Dobbiamo essere incaz.... Se non ci facevamo gol da soli..."

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, parla ai microfoni di DAZN la sconfitta contro la Roma, in un match concluso con la vittoria dei giallorossi per 2-1 in rimonta: "Per 70 minuti buoni abbiamo fatto una grande partita, se non ci facciamo gol da soli la chiudiamo. Dobbiamo dare i meriti al Venezia, ma anche i demeriti per non averla chiusa. Il discorso dei cambi diventa relativo, quando hai delle possibilità e commetti delle ingenuità dispiace. Se c'era una squadra che oggi meritava di vincere era il Venezia".



Di Francesco prosegue: "Devo fare i complimenti alla mia squadra, torno a casa con delle sensazioni positive e un po' di rabbia. Dobbiamo essere arrabbiati, per non dire incazzati. Dovevamo portare a casa almeno un punto. Ai miei ho rimproverato il fatto di non aver continuato a fare quello che avevamo preparato durante la settimana. Loro subivano tantissimo la nostra ampiezza, a volte ce ne siamo dimenticati, però paradossalmente abbiamo avute tantissime occasioni per poter andare almeno sul 2-0. Poi la qualità tecnica della Roma è diversa, i cambi possono aver portato un po' di freschezza e così possono riaprirti la partita, loro hanno fatto un gol un po' fortunoso ma ci può stare. Sono piccole che dobbiamo limare, a questi livelli non possiamo permetterci di sbagliare. Se sono bravi loro dobbiamo accettarlo ma le nostre ingenuità devono essere sempre meno".