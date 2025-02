Venezia, Di Francesco: "Mi sono rotto le scatole di certi falli, è un calcio che va indietro invece che avanti"

AFP via Getty Images

Eusebioallenatore del, ha parlato a DAZN della sconfitta contro laLe sue parole."Abbiamo fatto una, creando tante situazioni di pericolo però dobbiamo crescere in qualità e nellenegli ultimi metri. Il rigore? Sono quei rigorini che si danno adesso, non sono d'accordo con certe situazioni."."Sono un po' stufo perché bisogna capire cheMarcandalli ha cercato di togliere la gamba ma aveva ie voleva il cambio.Il fatto di essere nuovo lascia il tempo che trova, in Serie A si vince con i particolari. La Roma ha vinto così, mentre noi non siamo stati bravi. La zampata fa la differenza. Dobbiamo imparare a fare la scelta giusta, per diventare giocatori di alto livello e non rimanere in fondo alla classifica come siamo noi".

"Ovvio che le partite si accorciano, abbiamo messo ragazzi interessanti maManca lae va trovata perché. La squadra non è in disarmo, ma bisogna velocizzare questa crescita prima che sia troppo tardi"."Di questo dovete parlare con la, è un giocatore che stiamo valutando mae non dipende da me.