Venezia, Di Francesco: "Milan, grande potenzialità, noi dovremo..."

, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del suo Venezia a San Siro: "Noi dobbiamo avere grande rispetto del Milan, ma anche la determinazione nell'andare a giocarci la partita fino alla fine mostrando il nostro potenziale. Nel periodo della sosta abbiamo lavorato molto e devo dire che la condizione fisica della squadra sta decisamente crescendo. In queste ore, però, abbiamo qualche giocatore ancora da valutare".Di Francesco aggiunge: "Domani affronteremo il Milan, una squadra dal grande potenziale, in cerca di riscatto, formata da giocatori importanti che offrono tantissime alternative e che vorranno dimostrare il loro valore. Fare qualche risultato importante ci aiuterebbe a dare forza al lavoro che stiamo facendo quotidianamente, per dare soddisfazione e gioire insieme al nostro fantastico pubblico".

Arrivi: Doumbia (c, Albinoleffe), Oristanio (a, Cagliari), Duncan (c, Fiorentina), Sagrado (d, Leuven), Raimondo (a, Ternana), Stankovic (p, Sampdoria), Nicolussi Caviglia (c, Juventus), Schingtienne (d, Oud-Heverlee Leuven), Carboni (d, River Plate), Yeboah (a, Rakow).Rientri: Neri (p, Vis Pesaro), Haps (d, Genoa), Crnigoj (c, Reggiana), Fiordilino (c, Feralpisalò), de Vries (a, Vis Pesaro), Enem (a, Ethnikos), Diop (a, Vis Pesaro).Partenze: Modolo (d, svincolato), Ullmann (d, svincolato), Cheryshev (a, svincolato), Ali Dembelé (d, Torino), Olivieri (a, Juventus Next Gen), Ullmann (d, rescissione), Tessmann (c, Lione), Jajalo (c, rescissione), Lella (c, Bari), Pierini (a, Sassuolo).