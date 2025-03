Venezia, Di Francesco: "Nicolussi Caviglia cresce tanto"

AFP via Getty Images

, allenatore del, parla ai microfoni di DAZN lo 0-0 casalingo contro il Napoli, nella 29esima giornata di Serie A: "L'atteggiamento dei ragazzi per tutta la partita, la compattezza e l'attenzione era quello che dovevamo mettere in campo per reggere l'urto del Napoli. Siamo un po' mancati come sempre nella lucidità in fase offensiva. Potevamo sfruttare meglio l'ultima occasione avuta da Nicolussi Caviglia, che vi assicuro è molto bravo a calciare da fuori. Il nostro blocco centrale fondamentale? Se volevi essere aggressivo la colonna centrale in questa partita era fondamentale. Radu ha fatto un'ottima gara, a volte poteva essere più morbido invece di cercare la profondità, ma cosa vuoi rimproverargli..."

Su Nicolussi Caviglia: "Nico sta crescendo veramente tanto, ma tutto passa dalla sua abnegazione. Io lo chiamo il professore, perché si vuole sempre migliorare per essere, non dico perfetto, ma eccellente in quello che fa, è cresciuto anche nella capacità di coprire il campo".L'obiettivo salvezza e gli scontri diretti: "Vincere, ora bisogna vincere una partita - riporta TMW -. Abbiamo fatto ottimi risultati contro grandi squadre però manca quel pizzico finale che ci farebbe cambiare passo. Ci teniamo questa prestazione, in questo momento stiamo dimostrando di essere vivi e di non farci mettere sotto dalle altre squadre. Non subire solo, ma essere bravi a ribattere colpo su colpo. Gli scontri diretti saranno decisivi? Ce ne sono tre: uno dietro l'altro, l'ho scoperto l'altro giorno quando sono usciti anticipi e posticipi, però mi piace guardare al presente. I risultati scontati non esistono in questo campionato, soprattutto nelle ultime 10-15 partite".