Getty Images

Venezia, Di Francesco perde Maric: le sue condizioni

Pietro Siviero

un' ora fa



Nel corso del primo tempo del lunch match del Penzo contro il Napoli, pareggiato per 1-1 dal Venezia, Mirko Maric è stato sostituito dal tecnico dei lagunari Eusebio Di Francesco dopo l'intervento dello staff medico, e al suo posto è entrato in campo Gaetano Oristanio - nonostante il classe 2002 non fosse in perfette condizioni - come confermato anche dallo stesso Di Francesco nel pre-partita.



L'attaccante del Venezia, arrivato in prestito dal Monza nella sessione di mercato invernale, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso della sosta per le nazionali, durante la quale il giocatore svolgerà gli esami strumentali.