Venezia, Di Francesco: "Sartori crea strutture top. Conta la salvezza, la scintilla arriverà. Oristanio e Maric..."

Dopo la sosta per le nazionali, iltorna in campo e ospita domani alle 15:00 ilal Penzo nella sfida valida per la trentesima giornata diè intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara.“Loro mi sembra abbiano cambiato meno di noi, noi siamo cresciuti negli atteggiamenti, come lavoro di squadra in generale e abbiamo cambiato qualcosa con il mercato. Poi dico sempre che non basta e noi dobbiamo continuare a crescere passando anche da momenti difficili come nella sfida d'andata. Il Bologna ha giocato in Champions quest'anno, nonostante sia uscito ha fatto un'ottima figura secondo me. Hanno un ottimo allenatore, un grande direttore (Sartori, ndr) che dove va crea sempre strutture importanti mettendo i propri allenatori nelle migliori condizioni, con una squadra forte e giocatori ricercati. Il Bologna arriverà con la voglia di fare una grande partita, ma di fronte troverà una squadra con lo stesso desiderio di fare risultato"."Dovremo sentirci bravi solo quando avremo raggiunto l'obiettivo finale, sennò tutto il resto non conterà più niente. Dobbiamo rimanere ancorati a questo gruppo di squadre che lotta per rimanere in A fino alla fine. Tutte le altre cose oggi non contano, conta solo il Bologna".“È una delle opzioni di cui abbiamo parlato, il doppio attaccante ci può stare, le soluzioni possono essere tante. All'andata il risultato è stato negativo, ma nella prima mezzora ricordo che avevamo fatto un'ottima partita, questo significa che giocare bene mezzora non basta. Devi essere bravo a rimanere dentro la partita. Poche squadre fanno 90 minuti identici, ci sono partite dentro alle partite, con il Napoli abbiamo fatto una partita con maggior continuità, sia in chi era titolare che in chi è entrato poi con la mentalità giusta".“Maric non ha recuperato, penso starà fuori per un po', almeno per 2-3 partite. Non ci sarà Sverko, spero rientri in gruppo la prossima settimana. Stiamo valutando Duncan che ha qualche problemino. Nicolussi Caviglia è squalificato. Yeboah sta bene".“In questo momento più che parlare dei singoli mi fa piacere parlare del lavoro di squadra. Magari è stato meno brillante, ma ritroveremo il miglior Oristanio attraverso il lavoro di squadra, ne sono convinto e non bisogna ingigantire le situazioni sui singoli secondo me".“Tutto molto bene, se rimaniamo ancorati a questo modo di lavorare, senza abbassare la guardia. Sono convinto che la scintilla arriverà".“Attraverso quello che abbiamo detto. E attraverso i goal. Non è solo la difesa, tutti permettono di lavorare bene difensivamente, perché se gli attaccanti guardassero le farfalle durante la partita, lasceremmo molto più campo libero".“Non lo so, sto guardando già avanti e non guardo già più alla sosta. Guardo alla partita di domani che darà risposte. Haps è arrivato ieri pomeriggio per esempio e dunque bisogna fare delle scelte prendendo del tempo necessario"."Kike Perez o Doumbia? Loro due non giocheranno lì, abbiamo le opzioni Busio o Condé, che anche se è rientrato l'altro giorno lo sto valutando. Possiamo anche giocare con due mediani, ma vorrei dare continuità al centrocampo a 3. Kike nella crescita che sta avendo dal punto di vista tattico non ha ancora mostrato la maturità per essere un play che deve anche arginare gli avversari, è un box to box, guardate i suoi dati dal punto di vista fisico, fa quasi 13 km a partita e non voglio limitarlo".“È venuto da un periodo in cui era un po' in over training, un po' stanco, ha potuto recuperare e credo possa tornare il Busio che conosciamo. Lo vedo sicuramente meglio rispetto ad un mese fa".