gettyimages

Venezia, Di Francesco sempre più vicino

Daniele Longo

20 minuti fa



Vanoli ha scritto la storia del Venezia riportandolo in serie A. Ora il tecnico è pronto a salutare il club veneto per trasferirsi al Torino. E per la successione il direttore sportivo Antonelli ha scelto il concittadino Di Francesco: l’ex Frosinone è in pole solitaria.