Venezia, Di Franesco: "Buon approccio, alziamo il livello. Ma non sono contento del calendario"

Getty Images

Ilpassa in vantaggio per due volte sul campo del Monza ma viene ripreso prima da Kyriakopoulos e poi da Djuric. Finisce 2-2 il match dell'U-Power Stadium valido per la nona giornata di Serie A e al termine della gara il tecnico dei lagunariè intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Potevamo essere più pericolosi in superiorità numerica e su questo chiedevo anche un'occupazione degli spazi diversa. Forse siamo stati troppo frettolosi e non abbiamo un Djuric per poterci appoggiare in alcune situazioni, dobbiamo fare un gioco diverso".

- "Il primo tempo lo abbiamo giocato con grande aggressività sapendo di poter anche subire qualcosa. Non mi interessava però, perché preferivo stare di più nella loro metà campo. Mi piace difendermi con il palleggio e la prima parte di gara è stata fatta bene. Tutti noi dobbiamo alzare il livello per mantenere la categoria, ma durante la settimana comunque avevo già avuto buone risposte. La nota positiva è aver portato a casa un punto importante".- "Bisogna alzare il livello dell'attenzione e serve essere più collaborativi a livello difensivo. Gli allenamenti possono fare la differenza per migliorare i nostri difetti. Per come si era messa la partita speravo in qualcosa di più, ma va bene anche questo punto. Considerando che abbiamo fatto il doppio delle partite fuori casa, non sono contento di questo calendario. Ma va bene così".

- "Dobbiamo proseguire quello che stiamo facendo, migliorare in allenamento e fare bene in partita. Il concetto di lavoro è importante".