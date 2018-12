Maurizio Domizzi, capitano del Venezia, parla a Dazn nell'intervallo della gara con il Pescara: "Noi siamo partiti obiettivamente bene, tenevamo il pallino del gioco in mano, poi la loro qualità alla lunga è venuta fuori, lo avevamo messo in preventivo. Sulle palle inattive siamo pericolosi, se riusciamo a procurarcele in qualche modo possiamo provare a vincere la partita".