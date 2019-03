La corsa salvezza infuria in Serie B, e il Venezia al momento andrebbe ai playout. La lotta per non retrocedere passerà anche dalla sfida sul campo della Salernitana sabato, valida per la 30^ giornata. Per questo match, i tifosi lagunari speravano di recuperare capitan Maurizio Domizzi, ai box da un mese per un infortunio muscolare.



Tuttavia, lo stesso Domizzi ha spiegato a La Nuova Venezia che a Salerno non ci sarà, per un motivo ben preciso: "Sabato sarei proprio al limite, in questo momento del campionato non si possono fare azzardi e vale per tutti gli infortunati. Meglio saltare una partita in più, ma quando rientri, lo fai fino all’ultima giornata. E oltre, se dovesse essere necessario."