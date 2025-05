Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona: chi si salva e chi retrocede in Serie B? Tutte le combinazioni

Verona 34

Parma 33

Lecce 31

Empoli 31

Venezia 29

Venezia-Juventus

Empoli-Verona (scontro diretto)

Lazio-Lecce

Atalanta-Parma

Ecco tutte le combinazioni, analizzate squadra per squadra

L'ultima giornata di campionato, dopo aver assegnato al fotofinish lo Scudetto, sarà al cardiopalma non solo per la corsa per l'ultimo posto disponibile per la prossima Champions League, ma anche per la corsa salvezza che vede coinvolte ufficialmente tutte e 5 le già citate squadre che, direttamente o tramite spareggio, potrebbero sia salvarsi che retrocedere. EPartiamo dalla base, in Serie B al termine della stagione vengono retrocesse 3 squadre, una è il Monza, già certa del verdetto, ma la classifica ad una gara dal termine recita:Il programma dell’ultima giornata vedrà invecePer poter vedere a fine campionato uno spareggio salvezza il regolamento dice che: "In caso di parità di punteggio tra le squadre posizionate al 17° e al 18° posto, la squadra che si aggiudica la permanenza è determinata mediante spareggio da effettuarsi sulla base di due gare di andata e ritorno. La squadra meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa disputerà la gara di ritorno in casa”