Sebastiano Esposito, attaccante del Venezia, di proprietà dell'Inter, parla della sua esperienza alla Spal: "È stato bello giocare con mio fratello ed è dispiaciuto a entrambi doverci separare, lui mi ha detto di sfruttare questa occasione. A Ferrara non sono riuscito a fare quello che avrei voluto e ho scelto questa piazza perché ho capito che posso fare cose importanti. Ho sentito la fiducia della società e questo è davvero fondamentale. Sono felice di aver esordito subito anche se il risultato che volevamo non è arrivato. Inter? Esordire in Europa League è stato un evento totalmente inaspettato visto che eravamo in cinque della Primavera e io ero il più piccolo, mentre quella in Champions non lo è stata altrettanto perché Conte mi aveva fatto intuire che sarebbe potuto arrivare il mio momento. Serie B? Si tratta di un campionato totalmente diverso dalla Serie A, sono convinto che possiamo ancora dire la nostra anche se in questo momento le cose non stanno andando benissimo".