Venezia-Feralpisalò: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ultime cartucce per sperare nella promozione diretta a disposizione del, che nelladiospita unapericolosamente vicina alla retrocessione aritmetica in C: i veneti, in chiave secondo posto, dovranno legare il proprio destino a ciò che farà il Como a Modena.In caso di vittoria, infatti, i lagunari resterebbero in corsa soltanto se i lariani non dovessero battere i 'canarini': in caso di pari o successo di Cutrone e soci, Como in A e Venezia ai Playoff. Scenario analogo per i lombardi, che compiendo l'impresa al 'Penzo' non sarebbero certi di restare in corsa per un piazzamento Playout in quanto a -4 da Ascoli e Ternana che ad oggi disputerebbero lo spareggio salvezza.

Venezia-Feralpisalò è in programma domenica 5 maggio, alle ore 15:00, allo stadio 'Penzo' di Venezia.Venezia-Feralpisalò sarà trasmessa in tv su Sky Sport, al canale numero 253. Per vederla in diretta tv su DAZN, invece, occorrerà scaricare l'app su un televisore compatibile oppure: utilizzare il TIMVISION Box, console PlayStation e XBox, o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Per vedere Venezia-Feralpisalò in diretta streaming, invece, sarà necessario collegarsi al sito di DAZN o scaricare l'app su smartphone e tablet, utilizzare NOW, oppure Sky Go.Vanoli ritrova Candela dopo la squalifica scontata a Catanzaro e potrebbe affiancare Pierini a Pohjanpalo in luogo di Gytkjaer. La Mantia guida l'attacco della Feralpisalò, Letizia terzino destro, Ceppitelli nel cuore della difesa, l'ex Fiordilino in mediana.