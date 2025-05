Venezia-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Venezia-Fiorentina

Data: lunedì 12 maggio 2025

Orario: 18:30

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

si sfidano nel penultimo match della 36esima giornata di Serie A 2024-2025.Il fischio d'inizio è fissato per lunedì 12 maggio alle 18:30 allo stadio Penzo di Venezia. I lagunari sono alla ricerca di punti salvezza in queste ultimissime gare di campionato con il Lecce quartultimo che dista una sola lunghezza. Di fronte ci sarà però una Fiorentina ferita dopo l'eliminazione dalle semifinali di Conference League e che ha tutta l'intenzione di non perdere contatto col treno che porta all'Europa.

Radu; Candé, Idzes, Schingtienne; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah; Gytkjaer. All. Di FrancescoDe Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Beltran, Gudmundsson. All. Palladino.- Qualche dubbio a sinistra per Di Francesco, con Haps in vantaggio su Ellertsson. Ballottaggio davanti con Yeboah favorito su Oristanio. Palladino deve fare ancora a meno di Cataldi e di Zaniolo squalificato. Dubbi su Kean che è uscito malconcio dalla sfida di Conference. Beltran in pole se non ce la dovesse fare

Venezia-Fiorentina sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca della sfida è affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Dario Marcolin