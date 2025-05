Venezia-Fiorentina, goal di Cande da annullare? Marelli: "C'è un tocco col braccio destro sul controllo"

Getty Images

Il Venezia ha sbloccato la partita con la Fiorentina al 61' con il primo goal in Serie A di Cande. Sul cross di Kike Perez il difensore della squadra di Di Francesco ha controllato con il petto per poi battere De Gea. Polemiche, però, per un sospetto tocco con il braccio destro in occasione dello stop.

L'arbitro Marchetti ha convalidato il goal dopo un check del VAR, che non ha ravvisato il tocco di mano. Secondo, però, quanto affermato da Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di Dazn, da un altro replay si evidenzierebbe il tocco con la mano destra. Il goal, data l'immediatezza tra il controllo e la rete, realizzati dallo stesso calciatore, sarebbe stato da annullare: "Rivedendo il replay la sensazione netta è che Cande tocchi con la mano il pallone prima che gli vada sul petto. Trattandosi di una situazione che prevede immediatezza, è una chiamata da rivedere".