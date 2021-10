Si chiude l'ottava giornata di Serie A con il posticipo tra Venezia e Fiorentina, un match che torna a disputarsi nella massima serie dopo quasi 20 anni. La squadra di casa, che arriva da due pareggi consecutivi, cerca la seconda vittoria in campionato dopo quella di Empoli, i viola hanno perso due delle ultime tre e vogliono tornare a correre. Nel Venezia subito titolare l'ultimo arrivato Romero, ​nella Fiorentina ancora out Castrovilli e regolarmente in campo Vlahovic dopo il no definitivo al rinnovo del contratto.



Oggi ore 20.45

Fiorentina-Venezia

tv: Dazn, Sky Sport 201, 251



VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Okereke, Henry, Johnsen



FIORENTINA (4-3-3): F. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez