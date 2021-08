Venezia-Frosinone 9-8 (primo e secondo tempo regolamentari 0-0, 1-1 d.t.s) d.c.r



Marcatori: 3' pts Gori (F), 10' pts Di Mariano (R) (V)



Rigori: Ciano (F) GOL, Sigurdsson (V) GOL, Maiello (F) NO GOL, Heymans (V) GOL, Zampano (F) GOL, Di Mariano (V) GOL, Iemmello (F) GOL, Tessmann (V) NO GOL, Vitale (F) GOL, Vacca (V) GOL, Brighenti (F) GOL, Ceccaroni (V) GOL, Szyminsky (F) GOL, Johnsen (V) GOL, Zerbin (F) GOL, Caldara (V) GOL, Gatti (F) NO GOL, Ebuehi (V) GOL



VENEZIA (4-3-3): Bertinato; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg (38st Svoboda); Crnigoj (6pt Fiordilino, 1ts Vacca), Peretz (38st Tessmann), Heymans; Aramu (11st Sigurdsson), Forte (11st Di Mariano), Johnsen. All. Zanetti.



FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Brighenti, Gatti, Szyminski, Zampano; Boloca (31st Vitale), Maiello, Rohden (31st Gori); Tribuzzi (42st Iemmello), Ciano, Canotto (13st Zerbin). All. Grosso.



Arbitro: Alessandro Prontera



Ammoniti: Rodhen 15st (F), Fiordilino 22st (V), Brighenti 2ts (F)