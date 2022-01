Lucas Alario non lascerà il Bayer Leverkusen per il Venezia. A confermarlo nelle ultime ore anche il suo procuratore, Pedro Aldave, ai taccuini del portale Europa Calcio: "Il Venezia è una buona squadra così come la piazza, inoltre la città è un ottimo posto dove poter vivere. Il Bayer Leverkusen, però, non lo vuole cedere: il club è impegnato in due competizioni e sicuramente Alario si ritaglierà il suo spazio. Inoltre, Lucas non vuole spostarsi per soli sei mesi; anche il Maiorca aveva mostrato interesse, ma sia lui che il club non vogliono separarsi al momento. Se ne riparlerà a fine stagione".