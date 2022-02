, per rispondere alla Salernitana che, a sorpresa, è riuscita a strappare un punto contro il Milan: Venezia e Genoa si affrontano al Penzo in uno scontro che molto avrà da dire sulla lotta per non retrocedere. Gli arancioneroverdi, che hanno sei punti di vantaggio, devono rinunciare agli squalificati Busio e, ragion per cui in mediana avanzerà Ampadu e in attacco è pronto uno tra Johnsen e Nani. Blessin invece non può ancora lanciare il nuovo acquisto, senzainfortunato spazio a Cambiaso.Dopo aver perso la prima sfida casalinga contro il Genoa in Serie A nel 1939, ilnel massimo campionato (4V, 2N) – l’ultimo confronto in casa dei veneti nel torneo risale al febbraio 1963 (0-0).(12N, 10P), già striscia negativa nella storia del club nel torneo - l'unica squadra non neopromossa a registrare una striscia più lunga all'interno di una singola stagione è stata il Varese nel 1971/72 (28).Tra i giocatori dell’attuale rosa del Venezia, Mattiaè l’unico ad aver già segnato contro il Genoa in Serie A: nell’aprile 2017 con la maglia dell’Atalanta.Mattia(nove reti segnate in questo campionato) può diventare il primo giocatore del Genoa capace di andare in doppia cifra di gol in due stagioni di Serie A consecutive a partire da Tomas Skuhravy, tre tra il 1990/1991 e il 1992/1993.– Romero; Svoboda, Ceccaroni, Caldara, Haps; Ampadu, Crnigoj, Cuisance; Aramu, Henry, Nani.– Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Rovella; Gudmundsson, Destro, Ekuban.Arbitra Orsato.