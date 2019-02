Dante Scibilia, direttore generale del Venezia, parla al Corriere del Veneto degli obiettivi futuri: "E’ un campionato difficilissimo ed equilibrato, in cui bastano un paio di partite per schizzare in alto o piombare in basso. Andiamo avanti partita dopo partita, ce ne sono ancora tante da giocare e c’è tempo per fare molto e per chiudere bene la stagione".



LE SCELTE DI MERCATO - "Quasi tutti i vecchi contratti stanno andando a scadenza e c’è stata una rinfrescata, con l’arrivo di giovani forti e giocatori molto legati al territorio e al club come Bocalon".