Valentino Angeloni, direttore sportivo del Venezia, parla a Il Gazzettino: "È un discorso di mentalità che dobbiamo acquisire in fretta, giocare bene non so cosa vuol dire, il calcio è fatto di piccoli episodi e noi dobbiamo a tutti i costi sfruttarli meglio, essere ancora più cattivi, rubare dove si può rubare. La negatività del risultato porta a certe valutazioni, però ci crediamo perché abbiamo grossi margini di crescita nella lotta. Approvo in pieno le parole di Cosmi (Possono bastare 12-13 giocatori per salvarsi, ndr) che è un uomo schietto, vero e sincero: se qualcuno, mi auguro di no, dovesse mollare di un millimetro allora si taglierà fuori da solo e ci saranno altre scelte".