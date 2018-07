Valentino Angeloni, direttore sportivo del Venezia, fa il punto sul mercato dei lagunari a Il Gazzettino: "Arriverà un rinforzo per ogni reparto, abbiamo le nostre idee e speriamo di riuscire a centrare quanto prima i nostri obiettivi. Siamo concentrati in maniera identica su ogni reparto, perché vogliamo portare un rinforzo in ogni settore del campo. La base su cui possiamo contare è buona, ma puntiamo ad integrare la rosa con tre rinforzi. Sono rientrati dai prestiti tanti giocatori, di cui ovviamente dobbiamo valutare i profili. Mi auguro che questo possa essere fatto in tempi brevi, anche se è obsoleto dire come il mercato sia davvero difficile da prevedere. Dipendesse da me domani avremmo finito il nostro lavoro, ma è difficile prevedere il mercato e la direzione che prenderà. I nostri obiettivi sono chiari, cercheremo di raggiungerli celermente con la certezza di poter contare su un’ottima base di partenza, sappiamo che due o tre mosse le possiamo fare, dobbiamo cercare di ottimizzare entrate e uscite nei tempi giusti".