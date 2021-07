Ieri sono stati stilati i calendari della prossima Serie A 2021/22. La prima giornata si affronteranno Napoli e Venezia allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:



NAPOLI-VENEZIA - "Sarà emozionante l’esordio in serie A a Napoli. Sarà anche molto duro come ritorno in massima serie. Vogliamo dare il massimo già dalla prima di campionato per ottenere un traguardo difficile come la salvezza".



ZANETTI - "​Zanetti è un mister preparatissimo, ha anche dei valori morali di grande livello. Ha sposato sin da subito gli ideali del nostro club, come hanno fatto anche i calciatori. Siamo contenti di averlo con noi anche in serie A dopo i risultati ottenuti la scorsa stagione".



MERCATO - "​Ci sono dei giocatori del Napoli che ci piacciono ma faremo il mercato che sarà in linea con i nostri parametri. Andremo sulle idee di calcio più che sui nomi altisonanti. Ragionamento condiviso anche dal mister che per questo ha deciso di rinnovare con noi".