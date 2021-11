Il gioco dell'Inter di Inzaghi è mozzafiato: non possiamo che rendere onore al merito.



Attraverso il proprio account twitter ilha voluto omaggiare i rivali odierniche hanno espugnato il Penzo in trasferta per 2-0. "Il gioco dell'Inter di Inzaghi è mozzafiato: non possiamo che rendere onore al merito. Ma abbiamo lottato con le unghie e con i denti per 90 minuti. C'è di che essere fieri: ci sono le basi per migliorare la nostra giovane squadra" il messaggio dei neroverdi che rende onore agli avversari oggi più forti.