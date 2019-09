Joe Tacopina, patron del Venezia, parla a La Nuova Venezia: "Quest’anno abbiamo tutti l’occasione per scrivere una nuova pagina della storia del Venezia. Credo che il direttore sportivo Lupo abbia costruito una rosa equilibrata, composta da giocatori giovani ed elementi più esperti, accomunati dall’entusiasmo e dalla voglia di mettersi in mostra. Si è creato un gruppo solido e coeso e, per quanto visto fino a oggi, posso ritenermi soddisfatto: mi sembra una squadra che non molla mai, che lotta su ogni pallone e che gioca sempre per vincere. Non andrà sempre bene, ma l’atteggiamento e lo spirito sono quelli giusti. Dionisi? Farà strada, e non sono solo io a dirlo".