"Avrei rosicato anche per il pareggio". Il vice allenatore del Venezia Alberto Bertolini ha commentato così la sconfitta contro lo Spezia nello scontro diretto per la salvezza; con Zanetti squalificato e in tribuna, nel post partita ai microfoni di Dazn si è presentato il suo secondo: "Siamo venuti facendo il nostro calcio e alla fine abbiamo pagato un episodio. E' una sconfitta pesante, ma la prestazione è stata positiva e per questo dobbiamo guardare avanti. L'assenza di Henry è stata un handicap, senza di lui abbiamo tirato meno in porta. Zanetti non l'ho ancora visto. Sono deluso e non mi spiego questa sconfitta".