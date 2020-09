Comincia a prendere forma in modo concreto il reparto offensivo del Venezia per la prossima stagione. Secondo trivenetogoal infatti è in chiusura l’affare che porterebbe l’attaccante ex Roma classe ’93 Francesco Forte di proprietà della Juve Stabia in laguna.



L’ex Roma, reduce da un’ottima stagione in campania, impreziosita da ben 17 gol e 2 assist in 32 partite stagionali, potrebbe rappresentare la vera e propria svolta per l’attacco arancioneroverde.L’offerta dei club veneto sarebbe intorno ai 1,5 milioni di euro e dovrebbe essere in linea con le richieste dei gialloblù.