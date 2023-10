Il presidente del Venezia (serie B), Duncan Niederauer (in foto) ha comunicato al sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro, che entro fine anno arriverà un nuovo azionista di maggioranza e il suo gruppo rimarrà in società con delle quote di minoranza. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ci sono già delle trattative aperte con imprenditori statunitensi, un asiatico e un paio europei.