IL TABELLINO:

. Torna fra le grandi diciannove anni dopo l'ultima volta, dopo un ventennio di amarezze, fallimenti, retrocessioni, compresa la Serie D. In quell'ultimo campionato il Venezia, allora die il suo gol è stato il degno finale di una stagione fantastica. Lui in lacrime ha detto alla fine:Il Cittadella ancora una volta ha chiuso con i play-off. Con amarezza ma con grande dignità e con incredibile professionalità. Resta un modello di calcio.- Tutta la partita è stata in salita per il Venezia. Il Cittadella ha iniziato a cento all’ora e non ha mai mollato la presa. Per ritmo, intensità, velocità e aggressività si può avvicinare al Verona e con queste qualità ha messo sotto la squadra di casa, rimasta a lungo schiacciata nella propria metà campo. Ma per passare in vantaggio, la squadra di Venturato ha dovuto beneficiare di un brutto errore di Ceccaroni: sul passaggio verticale di Iori, lento e ben leggibile, il difensore centrale del Venezia si è scansato, pensando (da ottimista) che dietro, in area, non ci fosse nessuno. Un difensore non può mai essere ottimista e- Ma peggio di Molinaro, e perfino di Ceccaroni, ha fatto il terzino destro, che era marcato anche da Aramu. Ancora più assurda la dinamica: Mazzocchi è scattato a cinque-sei metri di distanza da Donnarumma, l’ha puntato e l’ha steso. Non c’era nessuna ragione al mondo per commettere quel fallo.Anche in parità numerica, era stato il Cittadella a guidare la partita, magari senza creare troppi pericoli, ma tenendo sempre dietro il Venezia. La squadra di casa era arrivata alla conclusione solo con un bel sinistro di Aramu parato da Kastrati, mentre nel Cittadella il giovane centravanti Tsadjout era sempre insidioso.- Mancava un gol al Cittadella per una promozione storica e la sua pressione è ancora aumentata a inizio ripresa. Dopo meno di un’ora di partitae in effetti i cambi hanno avuto il merito di alleggerire un po' la pressione grazie agli strappi sulle due corsie esterne, soprattutto dalla parte del giovane norvegese. Al 20',, a meno che l’arbitro di campo non gli abbia garantito di aver visto bene, quando invece non aveva visto bene: nella sua area Donnarumma ha trattenuto Modolo per la maglietta, l'arbitro di Schio è corso ad ammonire per simulazione il veneziano che urlava la sua innocenza:- Il finale è stato appassionante, con una tensione alle stelle, il Cittadella attaccava senza troppa lucidità, il Venezia si difendeva in nove, si battevano tutti per un centimetro di campo. Poi il lampo, al terzo dei 4 minuti di recupero. QuandoVenezia-Cittadella: 1-1VENEZIA (4-3-3): Maenpaa 6; Mazzocchi 4 Modolo 7 Ceccaroni 5,5 Molinaro 6; Crnigoj 6 (31' st Cremonesi 6) Taugourdeau 6 (10' st Fiordilino 6,5) Maleh 6,5; Aramu 6 (38' pt Ferrarini 6) Forte 6 (31' st Bocalon 8) Di Mariano 6 (10' st Johnsen 7). Allenatore: Zanetti 7.CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 6; Ghiringhelli 6 (20' st Pavan 6), Perticone 6 (20' st Frare 6) Adorni 6 Donnarumma 6; Vita 6 Iori 6,5 Branca 6; Proia 7 (20' st Gargiulo 5,5); Tsadjout 6 (37' st Rosafio 5,5) Beretta 5,5 (32' st Ogunseye sv). Allenatore: Venturato 6.ARBITRO: Orsato di Schio 5,5.Var: Irrati.MARCATORI: 26' pt Proia (C), 48' st Bocalon (V).ASSIST: Iori (C), Maleh (V).ESPULSI: 36' pt Mazzocchi (V) per doppia ammonizione, entrambe per gioco falloso e al 25' st Aramu (V) (dalla panchina) per proteste.AMMONITI: 10' pt Petricone (C), 21' pt Ghiringhelli (C) e 20' st Iori (C) per gioco falloso, 22' st Modolo (V) per simulazione, 48' st Bocalon (V) per comportamento non regolamentare.