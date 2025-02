Venezia, infortunio al ginocchio per Stankovic: cosa è successo e quando torna

Getty Images

Brutte notizie per il Venezia e per il suo allenatore Eusebio Di Francesco. Durante la partita contro l’Udinese, Filip Stankovic ha accusato un infortunio al ginocchio sinistro a pochi minuti dal calcio d'inizio, costringendo Eusebio Di Francesco a effettuare una sostituzione di Stankovic.



Nel corso della gara valida per la 23esima giornata di Serie A, il giocatore è stato obbligato ad abbandonare il campo al 17' del primo tempo, dopo aver subito una torsione innaturale del ginocchio sinistro in seguito a un rinvio.



Si attende l’esito degli esami strumentali per chiarire le reali condizioni del giocatore e la tipologia dell’infortunio. Successivamente, lo staff medico elaborerà il programma di recupero più adeguato, per consentire a Stankovic di tornare al più presto con la squadra Eusebio Di Francesco.