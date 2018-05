“Uno che vuol fare questo lavoro impara tutti i giorni. Però dopo l’anno al Milan, con tutte quelle difficoltà, ho capito che avrei potuto fare l’allenatore. Tornare al Milan? Voglio andare dove posso essere felice. Magari all’estero. Gattuso? Penso che Rino abbia fatto bene. Se va in Europa League è un ottimo risultato. Allegri? Mi ha citato in conferenza stampa dopo la finale di Coppa, mi ha fatto piacere. Le frizioni ci sono state, ma la vita va avanti. Lui è un punto di riferimento, però preferisco quello che ho in casa”. Così Filippo Inzaghi in una intervista concessa alla Gazzetta dello sport.