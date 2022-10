Da candidato alla promozione a inquilino della zona retrocessione: l'avvio di stagione del Venezia è stato totalmente opposto a quelle che erano le aspettative della vigilia.



Gli appena nove punti conquistati in undici gare dagli arancioneroverdi inchiodano la squadra al penultimo posto in classifica, davanti di due lunghezze al solo Como.



Una situazione difficile di cui dovrebbe fare le spese, come sempre capita in queste situazioni, l'allenatore. La posizione di Ivan Javorcic è infatti fortemente in bilico, tanto che già nell'intera giornata di ieri si attendeva l'ufficialità di un esonero che invece è stato solamente rimandato di qualche ora. Probabile che la comunicazione al tecnico croato arrivi oggi.



Nel frattempo la dirigenza veneta ha sondato il mercato alla ricerca del possibile sostituto di Javorcic. Il candidato numero uno è Beppe Iachini che però per il momento non ha ancora risolto le sue riserve nell'accettare l'incarico. Se l'ex centrocampista marchigiano non dovesse convincersi, si virerebbe quasi certamente su Andrea Soncin, già alla guida del Venezia nel finale della passata stagione.