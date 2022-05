Il Venezia, fresco di retrocessione in Serie B, è pronto a ripartire da Ivan Javorcic. L'allenatore croato, protagonista della prima storica promozione in cadetteria col Sudtirol, saà il sostituto di Zanetti alla guida del club lagunare. Il Venezia è disposto a pagare la clausola rescissoria da 75.000 euro per liberare Javorcic, legato al Sudtirol fino al 2023.