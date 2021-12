: non può nulla sul gol di Morata. Cinque minuti prima aveva salvato la sua squadra con un miracolo. Nella ripresa miracolo impressionante su Bernardeschi: é dal suo lato che spinge Pellegrini e arriva il cross per il tap-in di Morata(dal 34’st: si fa ammonire a fine primo tempo per un fallo di frustrazione. Ritorno non all’altezza: Soffre molto la fisicità di Morata. Nel finale chiude su possibili pericoli creati dagli juventinifa bella figura nel confronto con un campione come Cuadradofa una buona partita davanti alla difesa(dal 19’stnon fa danni e fa una buona prova davanti alla difesa): il migliore dei centrocampisti di casa. Unisce quantità a buona spinta e discreti inserimenti(dal 34’st: nelle ultime partite é un pò in ombra: illumina a tratti nel primo tempo. Nella ripresa sinistro all’angolino per il pareggio che ridà linfa alla sua squadra ed un pareggio importantissimo. Sfiora l’eurogol a dieci minuti dalla fine. E’ lui il faro di Venezia: sovrastato dai difensori bianconeri nella prima frazione di gioco si fa perdonare con la palla sporca che regala ad Aramu per l’1-1(dal 34’st: non tira mai quando ha l’occasione(dal 12’stentra bene e fa anche qualche spunto interessante)un pareggio con la Juve é sempre storico. Gran partita della sua squadra: fa sempre buona guardia, tocca ma non ci arriva sulla magia di Aramu.Allegri si fida di lui, ma non replica le ottime prestazioni pre-infortunio.pulisce tutto quello che gli passa a fianco.non benissimo.porta qualità quando spinge, quello che Alex Sandro non riesce più a fare. Un bell'assist, si sta meritando le occasioni recenti (31' st: tiene in piedi il centrocampo da solonon è una questione di ruolo ma di tutto il resto, dopo due anni e mezzo si conferma non da Juve.a conti fatti quel contropiede sciupato per eccesso di egoismo in chiusura di primo tempo fa la differenza.esce per infortunio dopo una manciata di minuti, la sua fragilità è un fattore che preoccupa (11' pt: una bella occasione, finalmente. Ma non riesce mai a incidere). (32': almeno ci prova a lasciare il segno, Romero gli nega la gioia di un gol che meriterebbe anche (32' st).un bel gol che fa capire quanto dovrebbe forse stare semplicemente di più a centro area. Poi si perde un po', da solo non sa e non può trascinare tutta la Juve.All.aveva avvertito la Juve, ma le parole non bastano. Perde altri due punti contro una piccola, sprecando un altro vantaggio. Colpevolmente.