Venezia-Juventus è il terzo anticipo della 17esima giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola live degli episodi più discussi della gara che sarà diretta dal signor Valeri della sezione di Roma 2.



LA DESIGNAZIONE COMPLETA

Valeri (Di Iorio-Affatato; Iv uomo: Volpi; VAR: Di Paolo, Avar: Longo).



PRIMO TEMPO

10' Protesta Matthijs De Ligt dopo un tocco di Haps in area di rigore che appoggia di petto verso Romero. Il difensore olandese chiedeva un fallo di mano.

16' Giallo per Luca Pellegrini, autore di un brutto fallo su Henry in fase di ripartenza verso l'area juventina.