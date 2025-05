Venezia-Juventus, la MOVIOLA LIVE: Tocco di braccio, annullato un goal a Costa. Regolari i tre goal, giallo a Tudor

Getty Images

Di seguito gli episodi da moviola più importanti digara valida per la 38a giornata della Serie A 2024/25 e che ha preso il via alle 20.45 al Penzo. Il designatore Rocchi ha affidato la direzione della gara all'arbitro Andrea Colombo e in sala var a Lissone Di Paolo e Guida a supporto del fischietto di Como. Di seguito tutti gli episodi più dubbi e da moviola della gara.Arbitro: ColomboAssistenti: Costanzo-PasseriIV Ufficiale: FourneauVar: Di PaoloAvar: GuidaAmmonito Igor Tudor. Vibranti proteste dell'allenatore juventino per un fallo a metà campo di Nicolussi Caviglia su Locatelli. Tudor chiedeva l'ammonizione del centrocampista ed è stato invece ammonito lui.

Tutto regolare anche sul goal di Kolo Muani. La pressione della Juventus su Nicolussi Caviglia è regolare e anche la posizione di partenza del francese sul tocco di Alberto Costa è corretta.Bravo e furbo Cambiaso che raccoglie al volo una palla buttata in fallo laterale dal Venezia e immediatamente la rimette in gioco in verticale lanciando Yildiz al goal.Giallo giusto per Alberto Costa che stende Ellertson in ritardo fermando una potenziale azione pericolosa.Manca un giallo a Locatelli che entra duro su Fila, girato a centrocampo e viene graziato da Colombo.

Gran goal di Alberto Costa con un destro di potenza dal limite. Il check var sull'APP porta però Colombo ad annulla. Il controllo dal limite è stato fatto, seppur involontariamente, con il braccio destro. Il tocco è nell'immediatezza dell'azione e, quindi, giusto annullare.Tutto regolare sul goal di Fila. Haps parte in posizione regolare tenuto in gioco a centro area da Savona prima del cross per Fila.